У чеському Ліберці відкрили пам'ятник воякам УНР

У чеському місті Ліберец відкрили відновлений Україною пам'ятник воякам УНР

Про це у своєму Twitter повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Пам'ятник створили у 1927 році за проектом художника Василя Касіяна.

"На вічну пам'ять. Борцям Української Галиц. Армії за волю і добро свого народа, що викинені ворогами з-під рідної стріхи зложили тут свої кості", - написано на табличці під пам'ятником.

У м. Ліберец в Чехії сьогодні урочисто відкрито відновлений Україною пам'ятник воякам УНР. Пам'ятник було створено у 1927 році за проектом художника Василя Касіяна #СлаваУкраїні pic.twitter.com/W7JPEy1U86 — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 6 сентября 2018 г.

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