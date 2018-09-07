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У чеському Ліберці відкрили пам'ятник воякам УНР

7 вересня, 2018 - 13:08
Фото: Twitter Yevhen Perebyinis

У чеському місті Ліберец відкрили відновлений Україною пам'ятник воякам УНР

Про це у своєму Twitter повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Пам'ятник створили у 1927 році за проектом художника Василя Касіяна.

"На вічну пам'ять. Борцям Української Галиц. Армії за волю і добро свого народа, що викинені ворогами з-під рідної стріхи зложили тут свої кості", - написано на табличці під пам'ятником.

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Джерело: День
          
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