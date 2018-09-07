У Еквадорі стався потужний землетрус магнітудою 6.3

7 вересня, 2018 - 10:16
У центральній частині Еквадору трапився землетрус магнітудою 6.3 бали. Про це йдеться у повідомленні Геологічної служби США, передає Reuters.
"Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 112 км в 94 км на південь від міста Амбато", - йдеться у матеріалі.
За попередніми даними, руйнувань та жертв вдалося уникнути, адже епіцентр знаходився у віддаленому малозаселеному регіоні.
Зазначається, що поштовхи відчувалися у столиці, місті Кіто, а також у індустріальному місті Гуаякіл, де люди вибігли на вулиці.
Нагадаємо, у травні на півночі Еквадору в провінції Імбабура в районі Сьєрра стався потужний землетрус магнітудою 5,5.
Джерело: День