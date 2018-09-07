У Еквадорі стався потужний землетрус магнітудою 6.3

У центральній частині Еквадору трапився землетрус магнітудою 6.3 бали. Про це йдеться у повідомленні Геологічної служби США, передає Reuters.

"Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 112 км в 94 км на південь від міста Амбато", - йдеться у матеріалі.

За попередніми даними, руйнувань та жертв вдалося уникнути, адже епіцентр знаходився у віддаленому малозаселеному регіоні.

Зазначається, що поштовхи відчувалися у столиці, місті Кіто, а також у індустріальному місті Гуаякіл, де люди вибігли на вулиці.

Нагадаємо, у травні на півночі Еквадору в провінції Імбабура в районі Сьєрра стався потужний землетрус магнітудою 5,5.