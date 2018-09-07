У США планують запровадження нових санкцій проти російських олігархів та суверенного боргу РФ

Американські законодавці, обговорюючи можливі нові санкції щодо Російської Федерації за втручання у вибори в США та інші міжнародні дії, заявили в четвер, що можуть розглянути заходи, спрямовані проти суверенного боргу країни або російських олігархів. Про це повідомляє Reuters, передає "Голос Америки"

"Суверенний борг та більша орієнтація на олігархів - дві сфери, які, як видається, мають широку підтримку у питанні, що стосується нашої подальшої реакції у відповідь", - заявив під час слухань голова банківського комітету сенату США сенатор-республіканець Майк Крепо.

Слухання у четвер були другими з трьох з приводу санкцій щодо РФ, призначених банківським комітетом.

"Сполучені Штати мусять напрацювати і чітко повідомити росіянам, що у нас є варіант посилення санкцій", - заявив на слуханнях в банківському комітеті екс-координатор санкційної політики держдепу США Деніел Фрід.

Він запропонував посилити як санкції, спрямовані проти окремих галузей російської економіки, так і проти найближчого оточення Путіна.

"Вони (санкції) можуть бути двох типів: санкції, що інтенсифікуються, і які націлені на фінансову сферу, енергетику, оборону, технології подвійного використання і кіберсектор, а також особисті санкції проти осіб наближених до Путіна", - вважає посадовець.

Серед секторальних санкцій Фрід побачив можливості для посилення санкцій в фінансовій сфері та кіберсекторі."Фінансові санкції можуть передбачати кроки проти нових випусків суверенного боргу Росії. Щодо кібер, ми маємо переслідувати російських зловмисників та їхні джерела фінансування та відмовити у експорті відповідних технологій", - вказав він.

Нові санкції у сфері енергетики, на думку Фріда, мають насамперед стосуватись нових проектів в сфері нафтовидобутку, а от теперішній нафтовидобуток не варто обмежувати, щоб не спричинити зростання цін на нафту.

"Думаю, що США не варто чіпати існуючий видобуток та переробку. Якщо ми це зробимо, це може спричинити паніку на ринках, у результаті чого зростуть ціни та вартість активів, і це, навпаки, піде на користь режиму Путіна", - наголосив він.

Нові санкції можуть включати "заборону експорту в РФ екзотичних технологій фрекінгу, або всіх передових технологій для нових проектів з видобутку нафти, переконаний Фрід.

Як повідомлялося раніше, нові санкції США щодо РФ будуть поширюватися на експорт продукції, призначеної для виконання функцій безпеки (подвійного призначення).