У США заявили, що на сирійський Ідліб готується хіматака

У США є докази, що на сирійський Ідліб готується хімічна атака. Про це заявив спецпредставник США по Сирії Джим Джеффрі, повідомляє Reuters, передає "Укрінформ".

"Я переконаний, у нас є дуже хороші підстави, аби попереджати про це. Є безліч доказів, що готується застосування хімзброї", - сказав Джеффрі.

Водночас, за його словами, Вашингтон виступає проти будь-якого наступу і вважає його "нерозсудливою ескалацією".

Наступ російських і сирійських військ, а також використання хімічної зброї призведе до різкого збільшення потоку біженців до Туреччини, переконаний спецпредстанвик США по Сирії.

Із посиланням на дані Сирійської обсерваторії з прав людини та джерела серед повстанців раніше повідомлялося, що російські і сирійські літаки завдали удару по західному кордону Ідліб. Загинули щонайменше 13 цивільних осіб.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп заявив про те, шо Штати будуть "дуже злі", якщо в сирійській провінції Ідліб відбудеться насильство і застосування хімічної зброї: "Вони, сподіваюся, буде дуже, дуже розсудливими та обережними, тому що світ стежить. Не може бути бійні. Якщо буде бійня, світ буде дуже, дуже сердитий. І Сполучені Штати будуть злитися".