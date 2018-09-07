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У Таллінні під посольством РФ відбувся пікет на підтримку Сенцова

7 вересня, 2018 - 13:25
Фото facebook.com/ants.erm

У четвер ввечері естонські активісти, в тому числі представники української діаспори, пікетували посольство РФ з вимогою звільнити Олега Сенцова та всіх українських політв'язнів в Російській Федерації. Про це повідомляє "Укрінформ".

Головним гаслом пікету було Free Sentsov. Також лунало Free Sushchenko, "Свободу політв'язням". Також лунали гасла "Нам не нужна Новороссия!", "Руки геть від Донбасу!", "Крим - це Україна", "Рашизм не пройде", "Сов'єт - нєт! Свобода - да!".

Годинний пікет під естонськими та українськими прапорами проходив в четвер ввечері в центрі старого міста навпроти посольства Росії в Таллінні.

Щотижневе пікетування російського посольства в Таллінні активістами триває вже чотири роки.

Як повідомлялося раніше, Олег Сенцов заявив омбудсмену РФ, що піде до кінця і не припинить голодування.

 

Джерело: Укрінформ

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