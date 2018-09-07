У Таллінні під посольством РФ відбувся пікет на підтримку Сенцова

У четвер ввечері естонські активісти, в тому числі представники української діаспори, пікетували посольство РФ з вимогою звільнити Олега Сенцова та всіх українських політв'язнів в Російській Федерації. Про це повідомляє "Укрінформ".

Головним гаслом пікету було Free Sentsov. Також лунало Free Sushchenko, "Свободу політв'язням". Також лунали гасла "Нам не нужна Новороссия!", "Руки геть від Донбасу!", "Крим - це Україна", "Рашизм не пройде", "Сов'єт - нєт! Свобода - да!".