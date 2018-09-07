У Торонто стартував кінофестиваль, на якому покажуть два українських фільми

На 43-ому Міжнародному кінофестивалі в Торонто, який розпочався у четвер, 6 вересня, Україна представлена двома стрічками в офіційних програмах фестивалю та стендом в його індустріальній секції.

Про це повідомляє Держкіно на своїй сторінці у Facebook.

"Україна в Торонто представлена двома стрічками в офіційних програмах фестивалю та Українським стендом в його індустріальній секції", - йдеться в повідомленні.

Так, Фільм Сергія Лозниці "Донбас" представлений у програмі Contemporary World Cinema (Сучасне молоде кіно). Перший показ стрічки відбувся 6-го вересня, а наступні заплановані на 11, 12 та 16 вересня, зазначи в Держкіно.

Другий фільм - "Гірська жінка: на війні" Woman at war/Kona fer í stríð режисера Бенедикта Ерлінгссона увійшов до програми Discovery (Відкриття). Стрічку покажуть 7, 10 та 12 вересня.

Обидві картини створені міжнародними командами за підтримки Держкіно України. Світові прем’єри цих стрічок відбулися у рамках конкурсних програм цьогорічного Каннського міжнародного кінофестивалю, де вони здобули свої перші нагороди.

У Держкіно розповіли, що конкурсу як такого в Торонто немає – переможець обирається за результатами глядацького голосування, ним може стати учасник будь-якої фестивальної програми. Участь картини у Міжнародному кінофестивалі в Торонто значно збільшує її шанси виходу в північноамериканський прокат, а також шанси отримати "Оскар", йдеться в повідомленні.У рамках індустріальної секції зі слоганом #UkraineIsYourDestination працюватиме Український стенд. До складу української делегації в Торонто увійшли 16 учасників.

"У рамках роботи Українського стенда активно поширюється інформація про Олега Сенцова із закликом приєднуватися до глобальної кампанії #SaveOlegSentsov. 11-го вересня відбудеться DOC-конференція, присвячена темі Сенцова. Спікерами заходу стануть режисер Сергій Лозниця, представниця міжнародної організації "Human Rights Watch" Таня Купер та представниця літературного американського центру "PEN American Center" Поліна Ковальова", - додали у Держкіно.

Нагадаємо, на Венеційському кінофестивалі виступили на підтримку Сенцова.