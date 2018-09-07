У Вінниці провели відкритий чемпіонат з регбі на візках

Сьогодні, 7 вересня, в спортивному залі Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського відбувся ІІ Відкритий турнір з регбі на візках серед людей з інвалідністю. У змаганнях взяли участь три команди – з Вінниці, Києва та Житомира. Організатором чемпіонату виступила Вінницька громадська організація молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія».

«Головна ідея змагань полягає в тому, щоб привернути увагу громадськості до цього виду спорту. Адже попри те, що спортивна командна гра входить до переліку параолімпійський видів спорту, українські спортсмени на візках не можуть брати участь у параолімпіаді через відсутність профільної федерації у параолімпійському комітеті. Ще однією проблемою є самі візки, які спортсмени самотужки переобладнують для занять спортом, купуючи використані за власні кошти. Переконана, якби в них була можливість представляти Україну на параолімпійських іграх, вони б показали достойний результат», – каже координатор проектів ГО «Гармонія» Людмила Нецкіна.

У змаганням взяли участь 16 спортсменів, серед них одна жінка. Вона представляла житомирську «Спарту». Одночасно на полі за одну команду виступали чотири гравці. Кожна гра тривала 40 хвилин. Команди переграли між собою по дві гри, розподіливши перше, друге та третє місця. Удача посміхнулася житомирянам. Тож кубок відкритого турніру з регбі на візках дістався команді «Спарта». Решта учасників регіональних змагань були нагороджені грамотами, медалями та подарунками від спонсорів.

Відкритий турнір з регбі на візках відбувся в рамках проекту «Формування інклюзивної політики у Вінницькій області» за підтримки департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано автором