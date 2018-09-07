У Вінниці відкрився ярмарок вітчизняних товаровиробників, а разом з ним фестиваль вуличної їжі (фото)

Сьогодні у Центральному парку культури та відпочинку розпочався ярмарок виробів та товарів українських виробників «Made in Ukraine», який триватиме до 9 вересня включно. Свої товари та послуги вінничанам представили понад 70 українських брендів. А це посуд, одяг, прикраси, косметика і сувеніри. Вперше під час фестивалю можна буде смачно поїсти. На одній локації із ярмарком розташувався фуд-корт фестивалю вуличної їжі Vinnytsia Food Fest, який цього разу об’єднав понад півсотні учасників з різних міст України. Традиційно у рамках фестивалю вуличної їжі представлені кухні різних країн світу. А з нагоди Дня Вінниці, яке місто відзначатиме завтра, кулінари обіцяють сформувати велетенський торт із чізкейків.

«День міста – це подія номер один для вінничани. З цієї нагоди ми організували масштабну open-air подію, яка об’єднала всеукраїнський ярмарок виробів та товарів «Made in Ukraine» і п’ятий заключний в цьому році фестиваль вуличної їжі Vinnytsia Food Fest. Ми на 80 % оновили склад учасників фестивалю, щоб підготувати до Дня міста те і тих, кого вінничани ще не бачили, – розповідає організатор фестивалю Світлана Ярова. – Відвідувачі можуть не лише скупитися чи смачно поїсти, прийшовши на фестиваль, але й взяти участь у майстер-класах, наприклад, з приготування паштету із справжнього скату, або дізнатися про кулінарні новинки та тенденції».

На гостей також чекає насичена розважальна програма. Для наймолодших відвідувачів облаштували дитячу зону з батутами та розвиваючими іграми. Як бонус для матусь – на території дитячої локації встановили мобільні пеленальні кімнати. На головній сцені щодня відбуватимуться танцювальні майстер-класи, ранкова йога та виступи від учасників шоу «Голос країни», а також творчих колективів з Грузії, Румунії та Польщі, які завітали до Вінниці на День міста.

Вхід на територію вільний. Але гаманець із собою варто брати, бо ціни можуть здивувати.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора