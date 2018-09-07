Україна приєдналася до звинувачень Росії у застосуванні хімічної зброї у Великій Британії

Україна висловлює повну солідарність з Великою Британією щодо висновків про причетність Росії до застосування хімічної зброї в Солсбері та Еймсбері.

Про це йдеться у заяві, поширеній прес-службою МЗС.

"Висновки Організації із заборони хімічної зброї про те, що під час атаки в Еймсбері було застосовано токсичний хімікат такого самого типу, що й під час атаки в Солсбері, є ще одним підтвердженням продовження агресивної політики Російської Федерації, спрямованої проти суверенітету держав та підриву міжнародного правопорядку", - йдеться у повідомленні.

У МЗС додали, що Україна підтверджує свою тверду позицію, що застосування хімічної зброї будь-ким, будь-де і за будь-яких обставин є грубим порушенням міжнародного права, а особи, відповідальні за такі дії, мають бути притягнуті до відповідальності.

"Переконані, що лише міжнародна солідарність може стати ефективною відповіддю на постійні провокації РФ та закликаємо наших іноземних партнерів продовжувати скоординований тиск на Кремль з метою його відмови від агресивних дій", - заявили у МЗС.