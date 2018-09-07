Україна відреагувала на намір РФ провести "вибори" в окупованому Донбасі

У МЗС України відреагували на намір окупаційної адміністрації РФ провести "вибори" у так званих "Л/ДНР".

Про це передає прес-служба МЗС.

Українське дипломатичне відомство наголосило, що такі дії Кремля грубо порушують зобов’язання Російської Федерації як сторони Мінських домовленостей.

"У разі проведення фейкових "позачергових виборів" їхні результати будуть юридично нікчемними, не створюватимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані світовою спільнотою", - йдеться в повідомленні.

Дипломати наголосили, що провокаційні дії Росії свідомо підривають Мінські домовленості і будуть здатні звести нанівець наполегливі міжнародні зусилля з врегулювання ситуації, що виникла внаслідок збройної агресії РФ проти України та окупації нею частини української території.

У МЗС наголосили, що уся відповідальність за постійне блокування та торпедування процесу мирного врегулювання покладатиметься на РФ.

Дипломати закликали міжнародних партнерів надати чітку оцінку таким діям Кремля та посилити політико-дипломатичний тиск на РФ, у тому числі, шляхом запровадження проти неї додаткових санкцій.