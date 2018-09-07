Українські виробники коньяку пообіцяли виконати вимогу УА з ЄС щодо зміни назви продукції

Українські виробники відреагували на критику щодо порушення Угоди про асоціацію з ЄС у положеннях профільного наказу Мінагрополітики. Про це йдеться у спільному коментарі виробників коньячної продукції, передає "ЄП".

Представники ключових компаній-виробників коньяку стверджують, що вже розпочали роботу над створенням та введенням в обіг нової назви, що має замінити "коньяк України". Відмова від останньої назви із 2026 року є одним із зобов’язань України згідно з Угодою про асоціацію з ЄС.

Як повідомлялося, оновлені Правила виробництва коньяків України викликали занепокоєння ЄС. Зокрема, в ЄС звернули увагу, що за цим документом в уряді припускають можливість використання назви "коньяк" для української продукції після 2025 року. У Мінагро заперечують такий намір, пояснюючи, що планують змінити власний наказ згодом, коли буде обрана назва на заміну терміну "коньяк".

У листі-коментарі щодо даної проблеми виробники коньяку запевнили, що виконають вимогу Угоди щодо зміни назви.

"Ми, безумовно, готові виконати всі вимоги, які передбачені в рамках Угоди про асоціацію. Навіть (попри те, що) допускаємо, що для нас це загрожує можливим падінням прибутку. Розуміючи, що інтереси країни важливіші за інтереси бізнесу, ми будемо готові прийняти нову назву для коньяку, коли закінчиться термін перехідного періоду", - наводиться заява директора Одеського коньячного заводу Едуарда Городецького.

Надається також пояснення профільної асоціації про те, що роботу над створенням та введенням в обіг нової назви для "коньяку України" вже розпочато, у ній бере участь проект ЄС "Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні".

Українські виробники коньячної продукції водночас занепокоєні, що критика нових правил з боку ЄС може бути використана для блокування ключової норми нових Правил – встановлення мінімальної частки спиртів вітчизняного виробництва для орендування продукції, як "Коньяк України". Зазначимо, що така вимога не суперечить Угоді про асоціацію.

"Яку б назву в майбутньому не мав "коньяк України" як національний продукт, він повинен містити в собі вітчизняну сировину, як в усіх виноробних країнах світу, в тому числі і в країнах Євросоюзу", - йдеться в коментарі галузевої асоціації. Там також послалися на норму про те, в разі реєстрації нової назви коньяку як "географічного зазначення" вміст української сировини в ньому має бути не меншим за 85%.