"Укртрансгаз" заявляє, що його рахунки заблоковані

Роботу компанії "Укртрансгаз" заблоковано через арешт рахунків на користь фірм, пов`язаних з "сім’єю" екс-президента Віктора Януковича.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

"Новий виток у справах про фіктивні поставки обладнання групою компаній, діяльність яких пов`язують з олігархічним кланом (більше відомим як "сім`я" Януковича), привів до блокування роботи Укртрансгазу", - повідомляє прес-служба.

Згідно з повідомленням, Державна виконавча служба Мін’юсту заблокувала рахунки "Укртрансгаз" та її філії "Укргазенергосервіс" на виконання рішення суду у справі за позовом компанії "Турботрейд".

"Дана ситуація є черговим епізодом комплексу позовів і відкритих проваджень у боротьбі Укртрансгазу зі спробами недобросовісних постачальників стягнути гроші за начебто поставлене обладнання для ремонту об`єктів ГТС України в 2011-2013 роках", - заявили в компанії.

Як зазначається, мова йде про позови пов`язаних компаній "Турболінкс", "Турботрейд" та "Промінвеставтоматика".

"Попередні незаконні спроби арештів рахунків Укртрансгазу були безуспішними завдяки активній позиції керівництва Генпрокуратури, співробітники якої надали вичерпні доводи під час судових засідань у цих справах", - повідомляє прес-служба.