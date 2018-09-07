В Україну на Рош Гашана можуть приїхати до 80 тисяч хасидів, - поліція

На святкування Рош Гашана до України очікується прибуття від 50 до 80 тисяч паломників. Про це йшлося під час зустрічі голови Нацполіції Сергія Князєва та заступника голови Нацполіції - керівника патрульної поліції Олександра Фацевича з Надзвичайним і Повноважним послом Ізраїлю в Україні Джоелом Ліоном та начальником Головного управління з охорони громадського порядку Міністерства громадської безпеки та поліції Держави Ізраїль Алоном Леваві, передає прес-служба МВС.

"За інформацією, яку ми отримуємо з туристичних агенцій та авіакомпаній, очікується прибуття до України від 50 до 80 тисяч паломників. Для допомоги ізраїльським громадянам на місці буде відкрито консульство", - поінформував Джоел Ліон.

У свою чергу Князєв підкреслив, що Нацполіція готова забезпечити безпеку такої значної прогнозованої кількості людей. Очільник Нацполіції запропонував представникам Держави Ізраїль провести спільні навчання українських та ізраїльських поліцейських для обміну досвідом в сучасних умовах. Ізраїльська сторона висловила зацікавленість у таких навчаннях.

Князєв зазначив, що українські поліцейські беруть за приклад досвід роботи поліції Ізраїлю у сфері забезпечення публічної безпеки громадян навіть за межами їхньої держави.

Водночас він наголосив, що результати розслідування щодо вибуху, який відбувся у вересні минулого року неподалік місця масового перебування паломників-хасидів в Умані, показали, що "саме спецслужба ворожої іноземної держави організувала цей теракт руками громадян України".

Також очільник Нацполіції підкреслив, що навіть в умовах гібридної війни українські поліцейські докладають максимум зусиль, аби паломники не відчули її наслідків та були у безпеці.

Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон висловив подяку українським поліцейським за співпрацю та роботу із забезпечення безпеки громадян Ізраїлю.

Окремо, начальник Головного управління з охорони громадського порядку Міністерства громадської безпеки та Поліції Держави Ізраїль Алон Леваві зазначив, що цьогоріч до Умані прибули 20 кращих ізраїльських правоохоронців, які пройшли серйозний відбір.

Як повідомлялося, Новий рік за іудейським календарем хасиди усього світу зустрічатимуть в ніч з 10 на 11 вересня. Щорічні культові заходи з нагоди святкування днів Рош ха-Шана проходитимуть на могилі цадика Нахмана в Умані та у приміщенні місцевої синагоги.