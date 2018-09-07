Науковці запропонували перетворити Сахару на всесвітню електростанцію

Метеорологи з Аргентини провели моделювання клімату, яке показало, що якщо вкрити Сахару великими сонячними та вітряними електростанціями, то найбільш безводна пустеля отримуватиме достатньо дощів і знову зазеленіє.

Про це повідомляє журнал Science.

Вчені вважають, що кілька десятків тисяч років тому Сахара була родючою та давала притулок раннім людям, сліди яких сьогодні знаходять в покинутих печерах. Тому дослідники шукають способи знов перетворити пустелю на вологу та родючу місцевість, придатну до життя людей.

Зокрема метеорологи з Аргентини провели моделювання змін клімату Сахари в разі, якщо всю її площу (понад дев’ять мільйонів кілометрів) вкрити сонячними та вітряними електростанціями.

Вони з'ясували, що така електростанція, по-перше, б в понад чотири рази більше енергії, ніж споживає людство сьогодні. А, по-друге, її існування мало б різко збільшити кількість опадів в регіоні.

За оцінками вчених, в середньому їхній рівень може піднятися більш ніж удвічі, а надто — в Сахелі, на півдні пустелі. Через це посилиться вегетація та збільшиться рослинний покрив.

Такі процеси можливі оскільки вітряні електростанції великих масштабів впливають на рухи вітрів і підсилюють перемішування повітря. Сонячні ж панелі екранують поверхню землі від прямих сонячних променів та остуджують її.

Дослідники вважають, що цього буде достатньо навіть для землеробства на території нинішньої пустелі — поки що однією з найбільш безводних у світі.

Вчені провели аналогічне моделювання також для інших пустельних регіонів світу, проте через особливості місцевого клімату в них вплив енергостанцій буде не таким помітним. Та й розмірами Сахара перевищує будь-яку іншу пустелю, а для впливу на погоду важливий масштаб.

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