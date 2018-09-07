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Вселенський патріархат зробив два призначення в Києві

7 вересня, 2018 - 18:24
Фото: Укрінформ

Вселенський Патріарх Варфоломій І призначив до Києва двох Екзархів в рамках підготовки до надання автокефалії Українській Церкві.

Про це написав голова інформаційного управління УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) з посиланням на офіційне повідомлення секретаря Синоду.

"В рамках підготовки до надання автокефалії Православній Церкві в Україні Вселенський Патріархат призначив як своїх Екзархів у Києві Його Преосвященство Архиєпископа Даниїла Памфілійського зі Сполучених Штатів та Його Преосвященство Єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади які обидва служать українським православним вірним у своїх відповідних країнах у Вселенському Патріархаті", - йдеться у повідомленні.

Джерело: День

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