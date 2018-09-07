Вселенський патріархат зробив два призначення в Києві

Вселенський Патріарх Варфоломій І призначив до Києва двох Екзархів в рамках підготовки до надання автокефалії Українській Церкві.

Про це написав голова інформаційного управління УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) з посиланням на офіційне повідомлення секретаря Синоду.

"В рамках підготовки до надання автокефалії Православній Церкві в Україні Вселенський Патріархат призначив як своїх Екзархів у Києві Його Преосвященство Архиєпископа Даниїла Памфілійського зі Сполучених Штатів та Його Преосвященство Єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади які обидва служать українським православним вірним у своїх відповідних країнах у Вселенському Патріархаті", - йдеться у повідомленні.