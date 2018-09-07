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За добу на Донбасі бойовики 28 разів порушили "шкільне" перемир'я

7 вересня, 2018 - 08:45
Фото Reuters

На Донбасі упродовж минулої доби ситуація в зоні операції Об’єднаних сил залишалася напруженою, проте була цілком контрольованою. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на сторінці у Facebook.

"Російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував. Противник вів прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Золоте-4, Майорськ, Південне, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине", - йдеться у повідомленні.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та ще трьох поранено.

Від початку доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського, Гнутового та Водяного. При цьому, грубо порушивши умови „шкільного" перемир'я, по позиціях поблизу Кримського вогонь вівся із застосуванням артилерії.

Джерело: День

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