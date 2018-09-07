Забруднення повітря на Херсонщині та окупованому Криму: Поліція відкрила провадження

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення повітря в Херсонській області на адмінкордоні з окупованим РФ Кримом

Як повідомляє в п'ятницю, 7 вересня, прес-служба прокуратури АР Крим (базується в м. Києві), Херсонський прикордонний загін Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України від 3 вересня повідомив, що о 15.00 працівники прикордонної служби поблизу адмінкордону між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією АР Крим (східна околиця с. Преображенка Каланчацького району) за допомогою хімічного детектора ChemPro-сотої проведені заміри атмосферного повітря на наявність у ньому хімічних речовин.

"За результатами дослідження повітря детектор зафіксував перевищення вмісту токсичної хімічної речовини", - зазначено в повідомленні.

За цим фактом органи Нацполіції 4 вересня внесли відомості до ЄРДР, і розпочато розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.241 Кримінального кодексу України (забруднення атмосферного повітря).

"На сьогодні ГУ Національної поліції в АРК, Севастополі та ГУ Нацполіції в Херсонській області проводяться першочергові слідчі дії, зокрема, допити свідків, направлення запитів до компетентних органів про наявність на території можливих джерел забруднення, а також до медичних установ про факти скарг громадян на погіршення стану здоров'я", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, після викиду невідомої речовини в ніч на 24 серпня на півночі окупованого Криму, жителі Армянська (окупований РФ Крим) почали масово скаржитися у соцмережах на жовтий наліт, схожий на іржу, що покрив деталі автомобілів, паркани, газові колонки, ключі, посуд і прикраси з металу. Крім того, на деревах жовтіє і передчасно опадає листя. Деякі з городян повідомляють про висипи та блювоту в дітей, а також про першіння і болі в горлі.

Речник Державної прикордонної служби Олег Слободян заявив про те, що на Херсонщині 40 українських прикордонників, які несуть службу неподалік адмінмежі з окупованим Кримом, поскаржилися на погіршення самопочуття.

Нагадаємо, раніше Контрольні пункти в’їзду-виїзду "Каланчак" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з окупованих Кримом тимчасово призупинили свою роботу у зв’язку з екологічною ситуацією з кримським заводом "Титан".