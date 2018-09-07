Збереження солідарності з Україною є ключовим на фоні російської агресії, – МЗС Польщі

Тільки НАТО під командуванням Сполучених Штатів має відповідні військові сили, аби гарантувати безпеку у регіоні Карпат.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, передає "Польське Радіо".

Очільник польської дипломатії взяв участь у дискусії під назвою "Тихі полонини – як гарантувати політичну безпеку в Європі Карпат?"

Чапутович переконаний, що увесь регіон Карпат залишатиметься у безпеці, якщо "буде кипіти життям".

"Я уявляю собі наші безпечні полонини як місце, де пульсує енергія міжособистісних контактів, торгівлі між регіональними партнерами і тими, хто живе за межами регіону", - сказав міністр.

Він наголосив, що ключову роль для безпеки в регіоні Карпат відіграє НАТО. "Тільки НАТО під командуванням Сполучених Штатів має відповідні військові сили, аби гарантувати нам безпеку", - вважає Яцек Чапутович.

Він звернув теж увагу на важливість фінансового внеску окремих держав Північноатлантичного альянсу.

"Ми підтримуємо думку, що потрібно прагнути до більш справедливого розподілу фінансового тягаря, пов’язаного з обороною", - сказав міністр.

"Ми визнаємо необхідність продовження в НАТО так званої політики відкритих дверей та продовження підтримки наших партнерів на сході та півдні Європи, особливо України, Грузії та Молдови, а також країн Західних Балкан", - додав Яцек Чапутович.

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