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68 містечок Львівщини досі залишаються без світла через негоду

7 жовтня, 2017 - 11:04
У Львівській області досі залишаються знеструмленими 68 населених пунктів.Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У відомстві розповіли, що станом на сьому годину ранку залишаються знеструмленими 68 населених пунктів у Львівській області, які були знеструмлені з 5 на 6 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов.

"До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, раніше на Львівщині внаслідок буревію були знеструмлені 292 населені пункти.

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