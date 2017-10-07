68 містечок Львівщини досі залишаються без світла через негоду

У Львівській області досі залишаються знеструмленими 68 населених пунктів.Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У відомстві розповіли, що станом на сьому годину ранку залишаються знеструмленими 68 населених пунктів у Львівській області, які були знеструмлені з 5 на 6 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов.

"До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, раніше на Львівщині внаслідок буревію були знеструмлені 292 населені пункти.