Активність противника у районі проведення АТО дещо знизилась, однак один воїн ЗСУ поранений, - штаб

Наприкінці минулої доби активність противника у районі проведення АТО дещо знизилась. Після 18 години бойовики не застосовували міномети та інше важке озброєння, а вогневе протистояння наших військ з окупантами зберігалось лише поблизу декількох населених пунктів, повідомляють у Міноборони.

Так, ввечері, вже за типовою тактикою проросійські найманці декілька годин з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів обстрілювали наші позиції на підступах до Авдіївки.

З цієї ж зброї бойовики били по українських опорних пунктах поблизу Кримського і Золотого, що на Луганському напрямку.

А на Приморському напрямку під ворожим вогнем з протитанкового гранатомету та кулеметів опинились укріплення сил АТО біля Широкиного.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 9 разів порушили перемир’я. Українські військові 7 разів відповідали ворогу, використовуючи весь спектр зброї не забороненої мирними домовленостями. Унаслідок бойових дій один наш військовослужбовець отримав поранення.