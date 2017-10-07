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Через ураган "Нейт" у Центральній Америці загинули 28 людей

7 жовтня, 2017 - 18:54
Фото Reuters

Кількість загиблих внаслідок тропічного шторму "Нейт" в Центральній Америці зросла до 28 осіб.

Про це повідомляє Business Standard

Як зазначається, ураган набрав силу на шляху до популярних мексиканських пляжних курортів і наближається до території США.

За прогнозами, "Нейт", швидкість вітрів якого зараз сягає 95 км/год, досягне сили урагану наприкінці суботи або вранці в неділю. Раніше потужність шторму збільшилася з категорії тропічного до 1 рівня буревію вчора вночі.

В американському портовому місті Новий Орлеан, штат Луїзіана, оголосили евакуацію. А губернатори штатів Луїзіана, Алабама і Флорида ввели стан надзвичайної ситуації.

Повідомлялося, що сильні вітри можуть спричинити значні відключення електроенергії, а висота штормових хвиль може досягти 1,8-2,7 метрів.

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