Ердоган заявив про спецоперацію на півночі Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє про початок спецоперації на півночі Сирії, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми вживаємо нових кроків для забезпечення безпеки. Сьогодні в Ідлібі розпочалася дуже серйозна операція і вона триватиме», – сказав Ердоган 7 жовтня під час телевиступу.

Він зазначив, що досі турецькі солдати не були присутні у сирійській провінції Ідліб, а підтримували повстанців «Вільної сирійської армії» зі своєї території.

Нинішня операція є частиною домовленостей щодо деескалації ситуації у Сирії, досягнутих між Туреччиною, Росією та Іраном.

Наразі більшу частину сирійської провінції Ідліб контролюють ісламісти.