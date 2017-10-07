Українська делегація в ПАРЄ одностайно голосувала за резолюції, де згадуються Мінські домовленості, - Геращенко

Українська парламентська делегація в ПАРЄ, до складу якої входять чи входили представники всіх фракцій, одностайно голосувала за всі резолюції ПАРЄ, де згадуються Мінські домовленості. Серед них є чимало осіб, які блокували трибуну Верховної Ради 6 жовтня та не голосували за визнання РФ країною-агресором. Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Українська парламентська делегація в ПАРЄ, до складу якої входять чи входили представники всіх фракцій - БПП, НФ, Самопоміч, Батьківщина, радикали, єврооптимісти, антикорупціонери, позафракційні, в Страсбурзі одностайно і злагоджено голосує ЗА всі резолюції ПАРЄ, де згадуються Мінські домовленості! В Страсбурзі це - ПЕРЕМОГА. В Києві чомусь - ЗРАДА...", - написала Геращенко.

Вона зазначила, що "серед тих, хто голосував за резолюції зі згадкою Мінських угод - чимало тих, хто блокував трибуну ВР, не голосував за визнання РФ країною-агресором і був проти будь-яких згадок Мінських домовленостей...".

Геращенко також виклала перелік усіх резолюцій усіх парламентських асамблей, де працюють українські депутати.

Нагадаємо, 6 жовтня народні депутати підтримали в першому читанні президентський законопроект N 7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", офіційно оприлюднений на сайті парламенту. Відповідне рішення підтримали 233 народних депутати, повідомляє Укрінформ.

За словами секретаря РНБО Олександр Турчинова, проект чітко визначає Російську Федерацію державою-агресором, а території окремих районів Донецької та Луганської областей - окупованими.

Згідно з текстом проекту закону, безпосереднє керівництво військовими силами покладається на Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ.

Крім того, із законопроекту прибрали посилання на Мінські домовленості.