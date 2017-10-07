Грицак: Ми робитимемо все можливе для того, щоб зберегти територіальну цілісність України

Один із найлегендарніших та найавторитетніших ВНЗ в Україні – Національний університет "Острозька академія", 6 жовтня приймав Голову Служби безпеки України, генерала армії України Василя Грицака. Незважаючи на зайнятість, Василь Сергійович із радістю погодився виступити перед студентством та професорсько-викладацьким складом у рамках міжнародного проекту «Острог Forum 2017», метою якого є публічне обговорення ключових соціальних, культурних, економічних і політичних проблем України.

Голову Служби безпеки України молодь приймала дуже тепло. Обговорюючи теми, що стосуються кожного – національної безпеки, майбутнього України, студенти отримували у відповідь на поставлені запитання історії із власного досвіду бойового генерала. Василь Сергійович підкреслив, що сьогодні головним завданням кожного з нас є збереження цілісності України.

"Четвертий рік триває війна за Україну – кривава, жорстока, без правил та кордонів. В ці дні понад 36 тисяч терористів та російських солдатів продовжують безчинствувати на сході країни. Через хворобливі амбіції агресора ми платимо найвищу ціну – життям тисяч українців. Головні інструменти Кремля – штучне провокування міжетнічних і релігійних сутичок, проплачені протести, хвилі терактів і диверсій", – зауважив Василь Грицак.

Зустрічі нинішнього Глави спецслужби зі студентством вже стали традицією. За час керування Службою безпеки Василь Сергійович відвідав університети в різних містах України – Львові, Одесі, Києві, Харкові.

Учора на зустрічі зі студентами Острозької академії він підкреслив, що небайдужа, активна, освічена молодь – це рушійна сила, яка здатна здійснити і вже реалізовує позитивні зміни, це сила, за якою майбутнє.

Окремо Василь Грицак звернувся до студентів із пропозицією працевлаштування у відомствах СБУ. Нагадаємо, що цьогоріч в Острозькій академії здійснили перший набір студентів за спеціальністю «Національна безпека». За словами Василя Грицака, випускники цієї спеціальності можуть в майбутньому поповнити лави СБУ.

Наприкінці зустрічі ректор Національного університету "Острозька академія" Ігор Пасічник нагородив Голову СБ України Василя Грицака найвищою відзнакою НаУОА, срібною медаллю – Князь Василь-Костянтин Острозький.

Олексій КОСТЮЧЕНКО, фото автора