Індія та Україна вперше домовилися про спільне кіновиробництво

Вперше в історії україно-індійських відносин сторони домовилися про спільне кіновиробництво. Згідно з домовленістю, процес відбуватиметься на території України. Про це стало відомо за результатами візиту міністра закордонних справ Павла Клімкіна до Індії, повідомляє прес-центр МЗС.

Зокрема, він провів зустріч зі своєю індійською колегою Сушмою Сварадж. Під час зустрічі вони домовилися активізувати українсько-індійський політичний діалог та обмінятися візитами на найвищому рівні у 2018 році.

"Окрім того, вперше сторони вийшли на такий вельми цікавий та перспективний напрямок співпраці, як спільне кіновиробництво на території України", - наголосили у прес-центрі.

Нагадаємо, Литва висунула на "Оскар" фільм про події у зоні АТО.