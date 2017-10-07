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Іван Огієнко (митрополит Іларіон), митрополит УАПЦ, мовознавець, історик церкви, педагог

Індія та Україна вперше домовилися про спільне кіновиробництво

7 жовтня, 2017 - 09:40

Вперше в історії україно-індійських відносин сторони домовилися про спільне кіновиробництво. Згідно з домовленістю, процес відбуватиметься на території України. Про це стало відомо за результатами візиту міністра закордонних справ Павла Клімкіна до Індії, повідомляє прес-центр МЗС.

Зокрема, він провів зустріч зі своєю індійською колегою  Сушмою Сварадж. Під час зустрічі вони домовилися активізувати українсько-індійський політичний діалог та обмінятися візитами на найвищому рівні у 2018 році.

"Окрім того, вперше сторони вийшли на такий вельми цікавий та перспективний напрямок співпраці, як спільне кіновиробництво на території України", - наголосили у прес-центрі. 

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Джерело: День
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