КМУ та уряд Молдови підписали угоду про спільний контроль на державному кордоні

Відповідно до наданих повноважень Урядами двох країн Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал та начальник Генерального директорату прикордонної поліції МВС Республіки Молдова Фредолін Лєкарь підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів та предметів у спільних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон, передає УНН.

"Наголосимо, що Угода про спільний контроль на кордоні – це частина Плану заходів з організації спільної оперативної охорони державного кордону з державами-членами ЄС – Республікою Польща, Словацькою Республікою, Румунією, Угорщиною, а також з Республікою Молдова", - йдеться у повідомленні.

Також додається, що проект розроблявся Адміністрацією Держприкордонслужби спільно з Державною фіскальною службою та погоджувався з молдовською Стороною і зацікавленими взаємодіючими органами.

Варто відмітити, що нині діюча Угода між Урядом України і Урядом Молдови про організацію спільного контролю в пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон була опрацьована понад 20 років тому та визначала перелік пунктів пропуску, де було можливе запровадження спільного контролю.

"Україна зацікавлена у стабільній політичній ситуації в Молдові і збереженні курсу Кишинева на європейську інтеграцію.

Від успішної реалізації нашого спільного цивілізаційного вибору залежить стабільність та безпека в регіоні, ефективність нашого співробітництва та процвітання й розвиток наших народів", - відзначив під час переговорів Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Під час опрацювання нового проекту Угоди за основу було взято європейський проект, який враховує сучасну практику організації спільного контролю та міжнародні принципи "єдиного вікна", "єдиної зупинки", вибіркової перевірки транспортних засобів та товарів і спрямований на створення комфортних умов для подорожуючих.

При цьому вона дозволить запроваджувати спільний контроль в усіх міжнародних та міждержавних пунктах пропуску на українсько-молдовському державному кордоні.