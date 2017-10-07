Меркель оголосила про початок коаліційних переговорів

Канцлер ФРН Ангела Меркель у суботу, 7 жовтня, вперше офіційно оголосила, що християнські демократи вестимуть коаліційні переговори з Зеленими та Вільною демократичною партією (ВДП).

Про це повідомляє DW.

Як заявила канцлер під час виступу на загальнонімецькому з'їзді молодіжної організації при блоці ХДС/ХСС у Дрездені, це будуть складні перемовини, але йдеться про те, щоб сформувати надійний уряд.

"Я воліла б, щоб вона (коаліція. - Ред.) стала реальністю", - визнала Меркель, котру цитує dpa. Щодо мети переговорів канцлерка вказала на необхідність "втілити в життя" те завдання, яке її політична сила отримала від виборців.

Незмінного союзника ХДС - сестринську баварську партію Християнсько-соціальний союз (ХСС) - Меркель закликала піти на компроміс навколо суперечки щодо верхньої межі кількості біженців. Питання щодо самої коаліційної угоди вирішуватимуться на спеціальному з'їзді ХДС, додала Меркель.

Нагадаємо, що блок ХДС/ХСС набрав у підсумку під час виборів до Бундестагу найбільшу кількість голосів, на другому місці опинилася Соціал-демократична партія Німеччини, на третьому - правопопулістська "Альтернатива для Німеччини". Також до парламенту пройшла Вільна демократична партія, Союз 90/Зелені та Ліва партія.

Після того, як СДПН оголосила, що не хоче продовження нинішньої "великої коаліції", а планує піти в опозицію, переможець виборів - блок ХДС/ХСС - вирішив вести переговори про ймовірність коаліції з ВДП і Зеленими. Такий альянс у Німеччині називають "Ямайка", оскільки партійні кольори його учасників відповідають кольорам прапора цієї острівної держави.