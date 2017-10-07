Піротехніки продовжують очищати територію поблизу військових складів Калинівки від вибухівки

На території Калинівки знайшли понад 1500 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники розповіли, що сьогодні, станом на сьому годину ранку, не спостерігають відкритих осередків горіння та вибухів боєприпасів на території складу. Наслідки надзвичайної ситуації допомагають ліквідувати 7 пожежних танків та 2 інженерні машини розгородження Міноборони.

Піротехніки тим часом вже обстежили 20,129 тисяч га території поблизу складів на наявність вибухонебезпечних предметів.

"Виявлено та вилучено 1 тис. 527 вибухонебезпечних предметів. Усього з початку виконання робіт отримано та виконано 389 заявок від населення щодо виявлення вибухонебезпечних предметів", - наголосили у ДСНС.