Порошенко підписав закон про мирне врегулювання ситуації в ОРДЛО

Президент Порошенко підписав Закон №2167-VIII «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей». Про це інформує прес-служба глави держави.

«Президент Петро Порошенко підписав Закон № 2167-VIII «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей», ухвалений Верховною Радою 6 жовтня», - йдеться у повідомленні.

Закон визначає, що «Україна у прагненні до відновлення територіальної цілісності залишається відданою мирному врегулюванню ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН». Також наголошується, що суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах міжнародно визнаного кордону є цілісною і недоторканною.

Порошенко підкреслив, що, за словами спецпредставника глави держави у Мінській групі Ірини Геращенко, росіяни не приховували своїх сподівань на провал голосувань у Верховній Раді щодо Закону «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей», бо «це розв'язало б їм руки на лінії зіткнення і допомогло би скинути тягар санкцій».

Зазначається, що закон створює і необхідні умови для розгортання в окремих районах Донецької та Луганської областей миротворчої операції ООН, зокрема з урахуванням Постанови Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 253-VIII «Про схвалення звернень від імені України до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй та Ради Європейського Союзу стосовно розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки».

Як повідомляв Укрінформ, 6 жовтня народні депутати підтримали в першому читанні президентський законопроект "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях".

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, проект чітко визначає Російську Федерацію державою-агресором, а території окремих районів Донецької та Луганської областей - окупованими.