Російська влада може бути причетною до заворушень у Каталонії, - делегація Іспанії у ПА НАТО

Російська влада може бути причетною до заворушень у Каталонії. Таку заяву зробили представники іспанської делегації під час сесії Парламентської асамблеї НАТО. Про це на своїй сторінці у Facebook написала очільниця постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат від БПП Ірина Фріз.

Вона зазначила, що українська делегація розпочала роботу на черговій сесії ПА НАТО, яка відбувається в Бухаресті, передає Еспресо.

Зокрема, українська сторона акцентує увагу країн-членів Альянсу на питаннях мілітаризації Криму, порушенні прав і свобод на півострові, примусовому наданні кримчанам громадянства Росії, а також на жорстоких судових вироках щодо кримських татар.

За її словами, делегація відвідує презентацію доповіді "Росія: від партнерства до суперництва", генеральним доповідачем якої є представниця Литви Раса Юкневічене.

"Представник делегації Іспанії Рікардо Тарно заявив про наявність російської руки у Каталонському питанні. Він впевнений, що в такий спосіб Росія намагається підірвати єдність однієї з країн НАТО", - наголосила Фріз.

Нагадаємо, каталонський начальник поліції постав перед судом у Мадриді.