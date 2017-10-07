СБУ підготувала підозру "Вагнеру", - Грицак

У понеділок, 9 жовтня, слідчі Служби безпеки України направлять до Генеральної прокуратури України повідомлення про підозру керівнику приватної військової компанії Вагнера підполковнику запасу Дмитру Уткіну, заявив глава СБУ Василь Грицак.

"Наші слідчі виписали повідомлення про підозру для Уткіна... Віддамо в понеділок в ГПУ, сподіваємося, що ГПУ нас підтримає", - сказав він на брифінгу 7 жовтня, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому він відмовився перерахувати злочини, які інкримінуються керівнику російських найманців, які воюють на Донбасі і в Сирії.

Грицак також зазначив, що СБУ інформує колег з Європи та інших країн про діяльність групи Вагнера. "Приватна армія Путіна - ПВК Вагнера - може бути використана для дестабілізації ситуації в будь-якій точці світу", - пояснив він.

З цією метою Міністерство закордонних справ України спільно з Міністерством інформполітики проведе 19 жовтня спеціальний брифінг в Брюсселі.

Нагадаємо, що у СБУ розповіли, хто збив український Іл-76 у Луганську.