СБУ зібрала доказову базу щодо приватних військ з РФ на Донбасі

СБУ зібрала докази діяльності російських військових у складі приватних військових компаній (ПВК) як на Донбасі, так і в Сирії.

Про це заявив під час брифінгу в Києві голова Служби безпеки України Василь Грицак, повідомляє Укрінформ.

"Нами зібрано велику доказову базу діяльності російських військових на Донбасі, і не лише на Донбасі, а також у Сирії... Сьогодні хочу акцентувати увагу на участі за завданням Кремля на нашій території та у Сирії так званих приватних військових компаній, найбільшою з яких є група "Вагнера", - сказав він.

За словами Грицака, цю ПВК очолює Дмитро Валерійович Уткін, більш відомий на прізвисько "Вагнер", його особистий номер, жетон - М0209. Уткін – уродженець м.Азбеста (Свердловська область), у дитинстві жив на Кіровоградщині, покинув Україну у 1987 році.

Вперше СБУ зафіксувала бойовиків ПВК "Вагнера" на Донбасі 29 травня 2014 року. Задокументовано їх злочинну діяльність в Україні, більшість переговорів, додав керівник СБУ.

Нагадаємо, що російська влада може бути причетною до заворушень у Каталонії.