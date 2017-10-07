Штати скасували санкції проти Судану

Американська влада скасувала санкції проти Судану, введені за тероризм і порушення прав людини. Про це повідомляє видання Reuters.

Зазначається, що таке рішення ухвалили через те, що влада Судану домоглася прогресу в боротьбі з тероризмом та вирішенні гуманітарних проблем, передає Еспресо.

Президент Дональд Трамп скасував торгове ембарго США і інші санкції, які ефективно усували Судан від більшої частини глобальної фінансової системи.

Попри це, Судан залишиться в американському списку країн-спонсорів тероризму, який забороняє продаж зброї і обмежує американську військову допомогу.

США вперше запровадили санкції проти Судану в 1997 році, зокрема ввели торгівельне ембарго та заблокували державні активи за порушення прав людини та тероризм.