Суд розгляне справу топ-менеджера "Укрзалізниці", який розікрав 400 тис. грн

Прокуратура Київської області скерувала до суду обвинувальний акт щодо працівника регіональної філії "Укрзалізниці", який обвинувачується у розтраті майна на суму понад 400 тисяч грн. Про це повідомляє прес-центр Генеральної прокуратури України.

Під час розслідування справи з'ясувалося, що чоловік у період з жовтня 2014 по травень 2015 року допустив розтрату майна підприємства на суму понад 400 тисяч грн.

Він також вчинив службове підроблення, вносячи завідомо неправдиві відомості до офіційного документа щодо фактичної наявності та вартості майна підприємства.

Обвинувальний акт стосується ч. 1 ст. 191 - розтрата чужого майна, яке було ввірене особі) та ч. 1 ст. 366 - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.