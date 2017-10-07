Tesla хоче встановити нову електромережу зруйнованому Пуерто-Рико

Засновник компанії Tesla Ілон Маск провів переговори з губернатором Пуерто-Рико Рікардо Роселло щодо повного переобладнання електромережі зруйнованого острова, встановивши полігони із сучасними сонячними панелями.

Переговори відбулися в п'ятницю, повідомив на своєму Твітері губернатор Пуерто-Рико, передає Укрінформ.

"Чудова попередня розмова з Ілоном Маском відбулася сьогодні ввечері. Наші команди зараз продовжують переговори, вивчають можливості. Наступні кроки – вже незабаром", - зазначив Роселло.

Пропозицію щодо переобладнання електромережі Пуерто-Рико з розміщенням великих полігонів із сонячними батареями та акумуляторами Маск озвучив напередодні у Твітері.

"Команда Tesla зробила це для багатьох менших островів по всьому світу, але не існує лімітів за масштабами, тому це також може бути зроблено для Пуерто-Рико", - написав Маск, додавши, що все залежить від рішення уряду та народу Пуерто-Рико, а також зацікавлених бізнес-компаній.