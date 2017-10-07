Туреччина закликала Німеччину "зробити перший крок" до нормалізації відносин

Турецька республіка закликала Федеративну республіку Німеччина (ФРН) "зробити перший крок" в біку нормалізації відносин, повідомляє DW.

"Немає ніяких причин для проблем між Німеччиною і Туреччиною. Якщо ви зробите один крок назустріч нам, то ми зробимо два", - заявив глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Згідно з інформацією видання, великі надії в справі нормалізації двосторонніх відносин Чавушоглу поклав на майбутній уряд ФРН. Він повідомив, що Анкара готова співпрацювати навіть з Джемом Ездеміром, якщо той займе посаду глави МЗС ФРН.

"Було б неправильно визначати відносини між державами по окремим людям", - пояснив глава турецької дипломатії.

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