У Держстаті назвали трійку найбільш оплачуваних професій в Україні

Державна служба статистики визначила найбільш оплачувані професії в Україні. Рейтинг базується на даних щодо середньої заробітної плати в Україні за підсумками 8 місяців цього року. Зазначається, що найвищий рівень заробітної плати отримують українці, що працюють у сфері авіаційного транспорту - 29 тис 610 грн, повідомляє з посиланням на Держстатистики УНН.

На другому місці за рівнем зарплат, згідно з даними Держстатистики, опинилися фінансисти і страховики - 12 тис 521 грн.

Замикають трійку працівники телекомунікаційної сфери - 11 тис 557 грн.