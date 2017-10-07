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У Держстаті назвали трійку найбільш оплачуваних професій в Україні

7 жовтня, 2017 - 09:58

Державна служба статистики визначила найбільш оплачувані професії в Україні. Рейтинг базується на даних щодо середньої заробітної плати в Україні за підсумками 8 місяців цього року. Зазначається, що найвищий рівень заробітної плати отримують українці, що працюють у сфері авіаційного транспорту - 29 тис 610 грн, повідомляє з посиланням на Держстатистики УНН.

На другому місці за рівнем зарплат, згідно з даними Держстатистики, опинилися фінансисти і страховики - 12 тис 521 грн.

Замикають трійку працівники телекомунікаційної сфери  - 11 тис 557 грн.

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