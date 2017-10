У Лондоні автомобіль в'їхав у натовп людей

У Лондоні легковий автомобіль в'їхав у натовп людей.

Про це повідомляє поліція Лондона.

Повідомляється, що зіткнення сталося в Південному Кенсінгтоні, недалеко від музею природної історії.

Кілька людей дістало поранення. Затримано одну особу, але, чи є вона водієм автомобіля, не повідомляється.

Інші подробиці наразі з'ясовуються.

Footage shows a man being held down on the floor by police in the aftermath of the incident near to London's Natural History Museum pic.twitter.com/nNtddplslp

— Sky News (@SkyNews) October 7, 2017