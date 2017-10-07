Мова – душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб…
Іван Огієнко (митрополит Іларіон), митрополит УАПЦ, мовознавець, історик церкви, педагог

У Лондоні автомобіль в'їхав у натовп людей

7 жовтня, 2017 - 18:26
Фото Reuters

У Лондоні легковий автомобіль в'їхав у натовп людей.

Про це повідомляє поліція Лондона.

Повідомляється, що зіткнення сталося в Південному Кенсінгтоні, недалеко від музею природної історії.

Кілька людей дістало поранення. Затримано одну особу, але, чи є вона водієм автомобіля, не повідомляється.

Інші подробиці наразі з'ясовуються.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...