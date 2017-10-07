У Лондоні автомобіль в'їхав у натовп людей

7 жовтня, 2017 - 18:26
У Лондоні легковий автомобіль в'їхав у натовп людей.
Про це повідомляє поліція Лондона.
Повідомляється, що зіткнення сталося в Південному Кенсінгтоні, недалеко від музею природної історії.
Кілька людей дістало поранення. Затримано одну особу, але, чи є вона водієм автомобіля, не повідомляється.
Інші подробиці наразі з'ясовуються.
Footage shows a man being held down on the floor by police in the aftermath of the incident near to London's Natural History Museum pic.twitter.com/nNtddplslp
— Sky News (@SkyNews) October 7, 2017
Former Met Police DCI sheds some light on what police will be doing after a car mounted a pavement near the Natural History Museum pic.twitter.com/jDdSp8OD2A
— Sky News (@SkyNews) October 7, 2017
Джерело: День