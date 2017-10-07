У Львові лікарі з Польщі консультували й оперували діток з вадами хребта

Відразу ж варто зазначити, що всі консультації, а їх було сорок, та дві операції ортопеди й нейрохірурги провели безкоштовно. Працювали, використовуючи обладнання, привезене з Польщі, у дитячій клінічній лікарні Львова. Бригаду польських лікарів очолював відомий ортопед Кшиштоф Колтовський з університетської клініки Вроцлава. Консультував діток також київський нейрохірург, ортопед і травматолог Андрій Мизак.

Співпраця між польськими та українськими лікарями стартувала у березні поточного року – тоді міжнародна бригада ортопедів-травматологів провела надскладну операцію з випрямлення осі хребта 12-річній львів’янці, яка страждала від важкої вродженої форми сколіозу і якій потрібне було термінове оперативне втручання. Дівчинка вже була оперована два роки тому, але знову потребувала хірургічного втручання, причому – терміново, що й було зроблено. Лікарі обіцяють, що оця їхня пацієнтка матиме рівну поставу, позбавиться болів у спині і, що украй важливо, відтепер нічим не відрізнятиметься від однолітків. Варто додати, що отаку складну операцію півроку тому у дитячій клінічній лікарні Львова провели вперше – до цього часу аналогічні хірургічні втручання виконували лише у спеціалізованих ортопедичних інститутах в Києві та і Харкові.

Тепер, у жовтні, польські та львівські фахівці прооперували двох діток з патологією хребта (пацієнти мали нейромускулярний та ідіопатичний сколіози).

Вже відомо, що наступні спільні консультації й операції відбуватимуться у січні 2018 року.

Львівські лікарі говорять, що дуже вдячні польським колегам за можливість перейняти безцінний досвід, відтак – проводити операційні втручання самостійно. А дітки та їхні батьки дякують лікарям із сусідньої країни за те, що допомогу мають можливість отримати у рідному місті, отже, без потреби не долатимуть великих відстаней у пошуках порятунку. Зрештою, недаремно у народі кажуть, що вдома і стіни допомагають.

Нагадаємо, що кілька днів тому у Львові закінчився черговий етап соціального проекту «Лікарі об’єднуються заради допомоги дітям» під керівництвом Геннадія Фузайлова, котрий уже усьоме приїжджав до Львова з американського Бостона, аби допомогти маленьким пацієнтам позбутися наслідків опікових травм різного ступеня важкості (див. публікацію «Американські лікарі безкоштовно прооперують у Львові понад 50 дітей з опіками» від 26 вересня 2017).

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів