У ПАРЄ визначили дату виборів нового глави асамблеї

Вибори нового голови Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відбудуться 9 жовтня, в перший день осінньої сесії ПАРЄ, яка відбудеться в Страсбурзі.

Про це повідомляється на сайті асамблеї.

Голову оберуть таємним голосуванням на відкритті сесії ПАРЄ в Страсбурзі. На пост нового голови ПАРЄ висунуті кандидатури Стелли Кіріакідес (Кіпр) і Емануеліс Зінгерса (Литва).

Новий глава асамблеї залишиться на своєму посту до відкриття наступної сесії в Страсбурзі 22-26 січня 2018 року.

Нагадаємо, що тимчасовим головою ПАРЄ став Роджер Гейл .

Раніше президент ПАРЄ Педро Аграмунт добровільно подав у відставку.

"Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт, який в цьому році літав в Сирію до Ассаду на російському урядовому літаку, тільки добровільно подав у відставку. Вирішив не чекати фінального голосування в Асамблеї з його відсторонення від посади, заплановане на понеділок. Послався на стан здоров'я. Вітаю всіх причетних, це наша спільна перемога", - повідомив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв.