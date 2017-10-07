У СБУ розповіли, хто збив український Іл-76 у Луганську

Бойовики приватної військової компанії Вагнера на чолі з наближеним до Путіна офіцером ГРУ Дмитром Уткіним в 2014 році в Луганську збили Іл-76 з українськими десантниками на борту.

Про це сьогодні на брифінгу розповів голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає Еспресо.TV.

"Бойовики приватної військової компанії Вагнера збили Іл-76 з нашими десантниками на борту", - сказав Грицак.

Грицак також повідомив, що в цій операції, а також в штурмі Луганського аеропорту брали участь 72 бойовика ПВК Вагнера, 15 з них ліквідовано.

За інформацією СБУ, Уткін, особистий номер М0209, - керівник приватної військової компанії.

Компанія є проектом російських спецслужб й дозволяє російському керівництву заявляти про те, що російськіх військових в Україні немає. Для їхньої підготовки використовується база ГРУ ГШ.

Нагадаємо, що СБУ зібрала доказову базу щодо приватних військ з РФ на Донбасі.