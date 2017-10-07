У штабі АТО відзначають зменшення кількості обстрілів бойовиками

7 жовтня, 2017 - 19:42
Штаб антитерористичної операції (АТО) відзначає зменшення обстрілу з боку бойовиків в суботу в порівнянні з 6 жовтня.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.
"Протягом сьогоднішнього дня російсько-окупаційні угруповання мінімізували кількість обстрілу позицій української армії. У той же час в повній мірі режим тиші зберігався тільки на луганському напрямку", - сказано в повідомленні.
Зокрема, на донецькому напрямку бойовики з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляли наші позиції в районі Пісків і Авдіївської промзони.
На приморському напрямку ворог близько полудня відкривав вогонь з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї по укріплень сил АТО неподалік від Водяного.
Джерело: День