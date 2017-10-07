У січні-серпні цього року Україна рекордно наростила експорт цукру

У січні-серпні цього року Україна експортувала цукру на 822 млн грн, що у 6,7 разів більше аналогічних показників минулого року. Про це з посиланням на дані Держстатистики повідомляє УНН.

Водночас, експорт какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів Україною за рік зріс на 12,7% - до 3,5 млрд грн.

Також, за рік Україна наростила експорт чаю та кави. У січні-серпні 2017 року експорт відповідної продукції становив 147 млн грн, що на 6,6% більше аналогічних показників минулого року.