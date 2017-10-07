У Тернополі І-ий Фестиваль бразильського кіно присвятили українським емігрантам

Учора, 6-го жовтня в Тернополі стартував І-ий Фестиваль бразильського кіно, приурочений 125-річчю з часу першої іміграції українців до Бразилії. Триденна програма включає фільми-призери Міжнародних кінофестивалів. До уваги глядачів - документальний фільм німецького кінорежисера, фотографа Віма Вендерса та бразильського режисера, сценариста Джуліано Рібейро Сальгадо «Сіль землі» про життя і творчість легендарного фотографа Себастьяна Сальгадо, драма Валтера Саллеса «Бразилія. Центральний вокзал» (Central do Brasil) та стрічка Гуто Пашко «Іван — повертаючись у минуле» («Ivаn — de Volta para o Passado»). Фільм розповідає життєву історію вихідця з села Конюхи Козівського району, що на Тернопільщині, Івана Бойка. У 1948-му році він емігрував до Бразилії, де згодом почав виготовляти бандури і був першим, хто познайомив бразильців з цим інструментом. Лише 91-річним Іван Бойко побував уже в незалежній Україні, про яку мріяв.

«Наразі в Бразилії проживають понад п'ятсот тисяч вихідців з України. Найбільше – в штаті Парана. Хотів би зазначити, що самі імігранти із Західної України зробили величезний внесок у формування історії та культури, як півдня країни так і Бразилії в цілому», - наголосив перед відкриттям кінофестивалю Надзвичайний і Повноважний посол Бразилії в Україні Освалдо Біато Жуніор.

І-ий Фестиваль бразильського кіно відбувається в «Палаці кіно» за підтримки посольства Бразилії в Україні, Тернопільської облдержадміністрації, міської ради.

Лариса ОСАДЧУК, Тернопіль. Фото Михайла УРБАНСЬКОГО