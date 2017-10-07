У Вінниці вперше проходить фестиваль вуличної їжі

На справжній гастрономічний рай «перетворився» вінницький центральний парк культури та відпочинку, який упродовж двох днів, 7–8 жовтня, приймає перший фестиваль вуличної їжу Vinnytsia Food Weekend. Гастрономічна подія мала відбутися у Вінниці ще на минулих вихідними, але через надзвичайну ситуацію під Калинівкою організатори перенесли її на цей вікенд. Через це кількість учасників, які мали взяти участь у фесті, зменшилася, але не асортимент, запевняють організатори. Сьогодні-завтра вінничани і гості міста мають можливість насолодитися різними вуличними стравами – від спіральних чіпсів на паличці до чорних та рожевих бургерів. Ексклюзивність меню та спеціальні ціни – гарантовані. Вхід на фестиваль – безкоштовний.

«Фестиваль вуличної їжі ми планували провести на минулих вихідник, але через трагедію біля Калинівки перенесли цю подію на тиждень вперед. Через це не всі учасники, які подавали заявки, прибули до Вінниці. Із 60 запланованих локацій-презентацій розгорнули понад 40, але це не вплинуло на асортимент і меню фестивалю, – переконує організатор Влад Сівак. – Food Weekend – це нова подія для Вінниці. Ми започатковуємо цю традицію для того, щоб створити міцну платформу для молодих підприємців, які виробляють якісний продукт і потребують «розкрутки». Такі заходи дозволяють їм не лише заявити про себе, але й навчитися різних «фішок» у своїх колег, обмінялись досвідом і разом працювали над розвитком українського продукту».

Вінничани та гості міста, які завітали на фестиваль, мали можливість скуштувати страви італійської, мексиканської, української, в’єтнамської, грузинської, американської, японської та інших кухонь світу. Фестивальне меню складалося з різноманітних вуличних страви: сендвічів, бургерів, хот-догів, чіабати, млинців, різноманітних салатів, напоїв та десертів.

Подбали організатори і про насичену розважальну програму для відвідувачів, яка включала різноманітні майстер-класи, сімейні та молодіжні конкурси, несподіваних квестів та, звісно, спеціальне дитяче меню. хедлайнером фесту буде відомий київський інді-електро-поп гурт KADNAY, що претендував цього року на участь в «Євробаченні» від України, а зараз стрімко набирає популярності.

За словами організаторів фестиваль вуличної їжі у Вінниці має стати традиційним і відбуватиметься тричі на рік – навесні, влітку та восени. У найближчих планах – залучити до співпраці більше локальних виробників, зокрема фермерів, які реалізують якісні натуральні продукти, а також запропонувати відвідувачам смачні вегетаріанські, сироїдські та органічні страви.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора