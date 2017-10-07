Україна запропонує МВФ нову формулу розрахунку ціни на газ для населення

Україна запропонує МВФ нові пропозиції щодо ціноутворення, які залишать ціни на газ незмінними до липня 2018 року, повідомляє Reuters.

"Якщо міністр фінансів Олександр Данилюк та МВФ не зможуть досягти спільного розуміння на переговорах наступного тижня у Вашингтоні, Україна має два варіанти: перший з яких полягає в тому, щоб Київ погодився з вимогами МВФ. Варіант два - сказати, що ми можемо жити без МВФ, що українці коштують більше, ніж МВФ і не піклуватися про цю співпрацю та прийняти політичне рішення, затвердити формулу, і це все", - йдеться у повідомленні.

Згідно з новою пропозицією уряду, ціни на газ зростуть на 4,8% у порівнянні з 17,6%, які вимагаються в рамках існуючої системи, повідомляє інформагентство посилаючись на документ наданий джерелом, передає УНН.

Також додається, що МВФ та Україна раніше погодились, що уряд може залишити ціни без змін, за умови, що вартість газу змінюється менш ніж на 10 відсотків. Згідно з запропонованою Україною формулою це означатиме, що ціни на газ не зростатимуть.

"Ціни на побутовий газ та пенсійна реформа - є однією з умов, які Україна повинна виконати, щоб претендувати на отримання довгострокового траншу з наступним кредитом у рамках програми з Міжнародного валютного фонду на суму 17,5 мільярдів доларів", - йдеться у повідомленні.