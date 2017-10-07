В Іспанії відбуваються мітинги на підтримку єдності країни

У найбільших містах Іспанії відбулися мітинги на підтримку єдності країни. Найбільші мітинги пройшли у Мадриді та Барселоні, повідомляє El Pereodico.
Учасники мітингів вимагають владу Іспанії та Каталонії повернутися до переговорів. Хештегами мітингів стало слово "діалог" іспанською та каталонською мовами: #hablemos та #parlem.
Також учасники мітингів обрали своїм символом білий одяг. Повідомляється, у Мадриді та Барселоні участь у мітингах прийняло тисячі осіб.
"Настав час сказати, Іспанія -краща за її керівництво. Вони посіяли ненависть, вони нас зіштовхують між собою. Якщо ми не втрутимося, як суспільство, в Іспанії стане складно жити. Тому вийдемо в білому одязі, з білими бантами або білими плакатами, щоб показати: нам не подобається, що нас використовують, що нас зіштовхують ", - говорилося в закликах до мітингів у соціальних мережах.
У Барселоні люди зібралися на Площі Святого Якова і скандують: "Ми хочемо говорити", "Більше переговорів, менше тестостерону" і "Говори або йди!".
У Мадриді акція проходить на площі Сібеліс, які зібралися біля фонтану городяни кричать: "Менше ненависті, більше розуміння", "Карлес, Маріано, давайте подивимося, чи можете ви зателефонувати один одному".
#parlem #hablemos ##LacafeteraDialoGo #FelizFinde pic.twitter.com/xB5iz5xow1
— Parlem, Hablemos (@hablemosparlem) October 6, 2017
Centenars de persones concentrades a Pl Sant Jaume per demanar "diàleg" #Parlem #Hablemos Criden 'Queremos paz' pic.twitter.com/fFXFpS6KqY
— Júlia Regué (@julia_regue) October 7, 2017
More than 5k people gather in Barcelona to demand dialogue between Catalan and Spanish governments #parlem pic.twitter.com/DtWwsp4cT0
— Catalan News (@catalannews) October 7, 2017
#ciudadesblancas Som-hi! #parlem #hablemos #Hablamos7O #parlemhablamos pic.twitter.com/5nE3crE6bD
— LAB'71 (@LUALBEAL) October 7, 2017
Please #LetsTalk #Parlem #parlem7O #parlemhablemos #Hablemos #Barcelona #Democracia #Democracy #citizenspower pic.twitter.com/j2sgvT4YZN
— Silvia Susana Flores (@ssfloresb) October 7, 2017