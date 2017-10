В Іспанії відбуваються мітинги на підтримку єдності країни

У найбільших містах Іспанії відбулися мітинги на підтримку єдності країни. Найбільші мітинги пройшли у Мадриді та Барселоні, повідомляє El Pereodico.

Учасники мітингів вимагають владу Іспанії та Каталонії повернутися до переговорів. Хештегами мітингів стало слово "діалог" іспанською та каталонською мовами: #hablemos та #parlem.

Також учасники мітингів обрали своїм символом білий одяг. Повідомляється, у Мадриді та Барселоні участь у мітингах прийняло тисячі осіб.

"Настав час сказати, Іспанія -краща за її керівництво. Вони посіяли ненависть, вони нас зіштовхують між собою. Якщо ми не втрутимося, як суспільство, в Іспанії стане складно жити. Тому вийдемо в білому одязі, з білими бантами або білими плакатами, щоб показати: нам не подобається, що нас використовують, що нас зіштовхують ", - говорилося в закликах до мітингів у соціальних мережах.

У Барселоні люди зібралися на Площі Святого Якова і скандують: "Ми хочемо говорити", "Більше переговорів, менше тестостерону" і "Говори або йди!".

У Мадриді акція проходить на площі Сібеліс, які зібралися біля фонтану городяни кричать: "Менше ненависті, більше розуміння", "Карлес, Маріано, давайте подивимося, чи можете ви зателефонувати один одному".

More than 5k people gather in Barcelona to demand dialogue between Catalan and Spanish governments #parlem pic.twitter.com/DtWwsp4cT0

— Catalan News (@catalannews) October 7, 2017