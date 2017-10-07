Волкер і Сурков обговорили перемир'я на Донбасі

У столиці Сербії відбулися переговори спецпредставника Держдепартаменту США по Україні Курта Волкера і помічника російського президента Владислава Суркова щодо перемир'я на сході України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич, передає ВВС Україна.

Голова сербської дипломатії для національного телебачення Сербії заявив, що ця зустріч - "показник змін і поліпшення зовнішньополітичної позиції Сербії".

Сербські ЗМІ вважають, що ця зустріч проходить в Сербії, оскільки Сурков - в списку західних санкцій і не може в'їжджати в країни ЄС. Сербія підтримує територіальну цілісність України, але відмовляється приєднатися до санкцій ЄС проти Росії.