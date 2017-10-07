Всередині Бескидського тунелю до березня мають прокласти колії, - "Укрзалізниця"

Колійні роботи всередині Бескидського тунелю триватимуть з кінця жовтня 2017 року до березня 2018 року. Про це з посиланням на прес-службу ПАТ "Укрзалізниця" повідомляє УНН.

"Тунель будується за графіком, встановлені чіткі терміни будівництва для кожного періоду. Хоча закінчилась сама проходка тунелю, ще є роботи, які виконують самі залізничники, а не підрядник. Це ... облаштування залізничної інфраструктури - самих колій, як на підході до тунелю, так і всередині тунелю, а також їх електрифікації", - повідомили у прес-службі.

В "УЗ" також відзначили, що цей тунель є двоколійним і зараз ведуться колійні роботи на підходах до тунелю.

"... колійні роботи всередині тунелю будуть вестись взимку і триватимуть, орієнтовно, до березня 2018 року. Загалом треба прокласти через тунель більше 2 км колії", - зазначили в прес-службі.

Також залізничники повідомили, що в самому тунелі уже почалась підготовка до електрифікації - закладаються елементи для того, щоб можна було облаштувати контактну мережу.

Раніше очільник "Укрзалізниці" Євген Кравцов повідомив, що колійні роботи всередині Бескидського тунелю почнуть наприкінці жовтня.