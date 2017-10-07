ЄС почав переговори щодо Brexit з опозицією Британії

Лідери Євросоюзу активізували переговори про вихід Британії зі складу ЄС (Brexit) із Лейбористською партією Джеремі Корбіна на тлі побоювань, що уряд прем'єра країни Терези Мей розвалиться до березня 2019 року.

Про це повідомляє The Sun.

"Брюссель звернувся до Корбіна із запевненнями, що лейбористи дотримуватимуться угод, уже ухвалених консерваторами, якщо вони (лейбористи - ред.) прийдуть до влади перед тим, як Англія вийде", - йдеться у повідомленні.

Джерела повідомили Daily Telegraph, що, з часу проведення позачергових парламентських виборів у Британії, в ЄС відбулася "суттєва зміна тону".

Корбін та експерт по Brexit сер Кейр Стармер провели переговори з переговірником по Brexit Мішелем Барньє та його заступником Франсом Тіммерманом.

Зазначається, що відповідні переговори продовжать наступного тижня.

Нагадаємо, що Британія зобов'язується підтримувати безпеку Європи й після Brexit.